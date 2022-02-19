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Лавров заявил о наращивании Украиной сил в Донбассе

Лавров указал на наращивание Украиной сил в Донбассе и на вооруженные провокации Киева

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Украина наращивает силы в Донбассе и продолжает вооруженные провокации, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров во время разговора с главой МИД Франции Жан-Ив Ле Дрианом. Об этом сообщается на сайте российского дипведомства.

«Было подчеркнуто, что Киев при попустительстве Парижа и Берлина, являющихся участниками нормандского формата, демонстративно отказывается от выполнения взятых на себя обязательств в рамках минского Комплекса мер», — говорится в сообщении дипведомства.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что руководители внешнеполитических ведомств показали безальтернативность реализации Минских соглашений для достижения мира на Украине.

По его словам, игнорирование прав России в области безопасности пагубно влияет на обстановку не только в Европе, но и во всем мире.

Обострение ситуации в Донбассе произошло 17 февраля. Обе стороны обвиняют друг друга в многократных нарушениях перемирия и обстрелах населенных пунктов. Украинские власти отвергают планы по наступлению в Донбассе, заявляя о приверженности дипломатическому урегулированию.

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Анастасия Шейкина
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