Сбежавшего из колонии российского заключенного обнаружили на кладбище

В Новосибирске на Заельцовском кладбище задержали Дмитрия Теньковского, три года назад сбежавшего из колонии-поселения. Об этом в понедельник, 21 февраля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН.

Поймать беглого заключенного удалось благодаря наводке от местных жителей. Его привлекут к ответственности по статье 313 УК РФ («Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи»). Также мужчину подозревают в совершении другого тяжкого преступления на территории города.

По данным ведомства, с июня 2019 года мужчина находился в федеральном розыске. Ранее он отбывал наказание за убийство возлюбленного своей бывшей сожительницы в 2012 году: Теньковский три раза ударил соперника ножом в грудь, из-за чего тот скончался на месте. После этого его приговорили к девяти годам колонии строгого режима, однако после того, как он провел там шесть лет, перевели в колонию-поселение.

24 декабря сообщалось, что двое осужденных сбежали из колонии-поселения №3 в Волгограде.