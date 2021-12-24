Двое заключенных сбежали из российской колонии

Двое осужденных сбежали из колонии-поселения №3 в Волгограде. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным канала, сбежавшие — 19-летний Дмитрий Корней из Армавира, летом 2021 осужденный на 3,5 года колонии за кражу, и 23-летний Георгий Вязиков, осужденный в феврале этого же года также за кражу.

Ночью они покинули жилые бараки и выбрались за ограждение. Полицейские узнали об этом только к утру. В данный момент силовики ищут молодых людей, решается вопрос о возбуждении дела по статье о побеге.

2 мая 2021 года сообщалось, что из этой же колонии-поселения сбежали двое заключенных. Один из преступников отбывал наказание в исправительном учреждении за сексуальную связь с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, а второй получил срок за кражу. Отмечалось, что в колониях-поселениях осужденные к лишению свободы содержатся без охраны, но под надзором администрации.