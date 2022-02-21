Колокольцев выступил за признание Россией ДНР и ЛНР в исторических границах

Глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе заседания Совета безопасности по вопросу признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) выступил за их признание. Трансляция заседания ведется на портале «Смотрим.ру».

Министр отметил важность признания правосубъектности республик в тех административных границах, «в которых они находились до оккупации Вооруженными силами Украины». «Именно от Мариуполя и заканчивая теми историческими границами», — заявил Колокольцев.

Владимир Колокольцев напомнил, что украинские власти относятся к минским соглашениям — документ, предусматривавший, в частности, прекращение огня на территории Донецкой и Луганской областей Украины, как к акту капитуляции.

Ранее 21 января в ходе выступления на заседании Совета безопасности заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что Донбасс не нужен ни Украине, ни Западу — они хотят заморозить ситуацию и переложить расходы на содержание региона на Россию.