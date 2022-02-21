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Козак спросил Путина о присоединении Донбасса

Замглавы администрации президента РФ Козак спросил у Путина о присоединении Донбасса

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак в ходе заседания Совета безопасности страны по вопросу признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) задал вопрос российскому лидеру Владимиру Путину о присоединении Донбасса. Трансляция заседания ведется на портале «Смотрим.ру».

В ходе выступления Козак заявил, что Донбасс не нужен ни Украине, ни Западу — они хотят заморозить ситуацию и переложить расходы на содержание региона на Россию.

Также замглавы администрации президента обратился к Путину. «Владимир Владимирович, можно я отвечу на вопрос — присоединять или не присоединять Донбасс? Что с этим делать дальше? Как это использовать на переговорах с Западом?» — спросил он, после чего возникла заминка.

«Давайте ограничимся пока вашим выступлением с вашей оценкой переговорного процесса. Спасибо», — ответил глава государства.

Ранее, открывая заседание Совбеза, Путин сообщил, что решил обсудить обращение глав ДНР и ЛНР о признании независимости республик и обращение Госдумы по этому поводу. По его словам, этот вопрос тесно связан с глобальными проблемами обеспечения безопасности в мире и в Европе в частности.

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Варвара Кошечкина
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