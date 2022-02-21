ФСБ прокомментировала заявление посольства США об угрозах терактов в России

ФБР и ЦРУ не передавали по партнерским каналам информацию о существовании якобы террористической угрозы в России. Об этом «Интерфаксу» заявили в центре общественных связей ФСБ России.

Глава МИД России Сергей Лавров выступил с аналогичным комментарием ранее 21 февраля. По его словам, российская сторона не нашла никаких доказательств данных, прозвучавших накануне в предупреждении посольства США в Москве о готовящихся террористических актах в Москве, в Санкт-Петербурге, в местах скопления людей, на железнодорожных остановках, станциях метро, торговых центрах». Лавров также добавил, что американская дипломатическая миссия занимает несолидную позицию.

В американском посольстве заявляли, что, согласно сообщениям СМИ, возможны нападения на ряд мест массового скопления людей в России: железнодорожные станции, метро и другие объекты. По словам дипломатов, в зоне риска Москва, Санкт-Петербург и районы вдоль границы с Украиной.