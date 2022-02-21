Лавров прокомментировал предупреждение США о терактах в городах России

Москва не получила подтверждения предупреждениям посольства США о возможной подготовке терактов в российских городах. Так прокомментировал заявления Вашингтона глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Вчера посольство США в Москве распространило предупреждение о готовящихся террористических актах в Москве, в Санкт-Петербурге, в местах скопления людей, на железнодорожных остановках, станциях метро, торговых центрах», — рассказал дипломат. Он подчеркнул, что российская сторона не нашла никаких доказательств этих данных.

Лавров также добавил, что американская дипломатическая миссия занимает несолидную позицию, передает РИА Новости.

Ранее Лавров отметил, что западные страны пытаются создать непреодолимую конфронтацию между Москвой и НАТО. Он также подчеркнул, что ситуация в мире развивается стремительно, в частности, в отношении проблем на севере Африки и на Ближнем Востоке.