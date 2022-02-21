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В МИД уличили Запад в создании конфронтации между Россией и НАТО

Глава МИД Лавров заявил, что Запад создает непреодолимую конфронтацию между Москвой и НАТО

Фото: пресс-служба МИД РФ

Западные страны пытаются создать непреодолимую конфронтацию между Москвой и НАТО. В этом уличил Запад глава МИД России Сергей Лавров в ходе переговоров с главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом., передает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что ситуация в мире развивается стремительно, в частности, в отношении проблем на севере Африки и на Ближнем Востоке. «К огромному сожалению, на наши усилия, которые нацелены на выполнение резолюции СБ ООН 2254, влияет атмосфера, которую сейчас нагнетают наши западные коллеги, пытаясь создать чуть ли не непреодолимую конфронтацию между РФ и западным альянсом», — заключил он.

Ранее министр рассказал, что Украина наращивает силы в Донбассе и продолжает вооруженные провокации. Он отметил, что Киев при попустительстве Парижа и Берлина демонстративно отказывается от выполнения Минских соглашений.

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Виктория Кондратьева
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