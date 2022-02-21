Российский терапевт назвал основную причину смертности пациентов с COVID-19

Главной причиной смерти пациентов с COVID-19 является сосудисто-дыхательная недостаточность. Об этом заявил врач-терапевт Андрей Звонков, его слова приводит Ura.ru.

«Главный ковидный механизм — это механизм поражения сосудов, в основном сосудов легких. Это является основной причиной. Даже не знаю, как его назвать, потому что такого термина в медицине нет — "сосудисто-дыхательная недостаточность"», — объяснил специалист.

По его словам, это связано с нарушением газообменной функции легкого, которое идет со стороны его сосудистого русла. Однако при этом поступление и вывод воздуха не страдает, но наступившая тяжелая гипоксия приводит к гибели заболевшего.

Врач уточнил, что сахарный диабет, атеросклеротические заболевания, ишемические болезни органов усугубляют течение коронавируса.

Ранее врач высшей категории, отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев заявил, что с появлением омикрон-штамма коронавируса среди пациентов участились случаи ушной инфекции.