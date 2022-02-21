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Российский отоларинголог предупредил о необычном последствии COVID-19

Отоларинголог Зайцев заявил, что при омикрон-штамме участились случаи ушной инфекции

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

С появлением омикрон-штамма коронавируса среди пациентов участились случаи ушной инфекции. Об этом заявил врач высшей категории, отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев, его слова приводит Life.

По его словам, до этого среди ранних симптомов омикрона были боли в горле и заложенность носа. Однако теперь у заболевших начинает закладывать уши. Специалист отметил, что сначала этот симптом появился у медиков, а после обнаружился у пациентов.

Зайцев объяснил, что при заражении омикроном начинает болеть голова, после чего возникает заложенность носа, а воспаление проходит в носоглотку. Через три-четыре дня после заражения появляется заложенность уха.

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«Переболев омикроном, получить себе хронический евстахиит или синусит, или тонзиллофарингит, ларингит, ничего в этом хорошего нет. Или постназальный отек, когда слизь течет по задней стенке глотки, или постоянно заложено ухо. И это все еще и рецидивирует, то есть время от времени начинает снова проявлять себя», — отметил врач.

У выздоровевших пациентов могут наблюдаться гул и давление в ушах. В таких случаях медик порекомендовал обращаться напрямую к специалистам. Кроме того, он предупредил, что при сильном воспалении инфекция может дойти до мозга по специальным расщелинам, так как гною некуда деваться.

Ранее Зайцев назвал неожиданное последствие омикрон-штамма. По его словам, после него человек может охрипнуть или потерять голос. Медик заявил, что тем, у кого удалены миндалины, важно уделять больше внимания заботе о горле.

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Никита Абрамов
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