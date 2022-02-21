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57-летняя актриса из «Друзей» призналась в зависимости от инъекций

Кортни Кокс рассказала, что стала зависима от инъекций из-за возрастных изменений в лице
Кортни Кокс

Кортни Кокс. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская актриса Кортни Кокс, прославившаяся благодаря роли Моники Геллер в «Друзьях», призналась в зависимости от косметологических процедур. На эту тему она высказалась в интервью Times.

57-летняя знаменитость рассказала, что впервые прибегла к вмешательствам, когда окружающие обратили внимание на изменения в ее внешности из-за возраста. «Я годами старалась сохранить молодость и не понимала, что стала выглядеть странно из-за инъекций. Потом я осознала, что мне пора остановиться, потому что это стало безумием», — подчеркнула звезда.

По словам Кокс, она давно отказалась от любых косметологических процедур и пластических операций. Актриса отметила, что вместо посещения специалистов ухаживает за лицом с помощью различных уходовых средств, так как ей необходимо хорошо выглядеть во время съемок.

Ранее модель Кендалл Дженнер заподозрили в пластике из-за фотографий папарацци на выходе из клиники. Девушку запечатлели около офиса врача Джейсона Би Даймонда. На снимках видно, что она направляется к машине с опущенной головой в тканевой маске для лица и солнцезащитных очках. Ее волосы собраны в хвост.

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Майя Пономаренко
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