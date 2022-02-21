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Укравшая бриллианты на 440 миллионов рублей женщина выплатит жертвам 25 тысяч

Пенсионерка, вынесшая бриллианты из бутика Boodles, выплатит жертвам 245 фунтов

Кадр: Metropolitan Police

Пожилая женщина, которая украла на глазах у продавцов ювелирного магазина семь дорогих бриллиантов, выплатит жертвам преступления всего 245 фунтов стерлингов (25 тысяч рублей). Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, в феврале 2016 года к директору лондонского ювелирного магазина Boodles Николасу Уэйнрайту (Nicholas Wainwright) обратился некий Саймон Глас (Simon Glas), который хотел приобрести алмазы в качестве инвестиции. Мужчина заявил, что отправит в бутик свою оценщицу, которая осмотрит алмазы перед покупкой.

Известно, что работницей Гласа оказалась 61-летняя уроженка Румынии Лулу Лакатос (Lulu Lakatos). Женщина пришла в Boodles, представившись Анной, и начала по очереди осматривать бриллианты. Затем она упаковала их в мешок, положила в сумку и после отказа продавцов отдать ей камни без оплаты сумела заменить изделия на подделки. Затем пенсионерка покинула заведение и вынесла с собой драгоценности.

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Позднее полицейские выяснили, что преступница подменила мешок с бриллиантами на идентичный, который был наполнен стеклянными камнями той же формы. Совершив кражу, Лакатос улетела из Лондона, воспользовавшись своим настоящим паспортом. В сентябре 2020 года ее задержали во Франции и экстрадировали в Великобританию.

В конечном счете в июле 2021 года судья Эмма Гудолл (Emma Goodall) приговорила пенсионерку к пяти годам тюремного заключения. Во время дополнительного слушания в начале февраля 2022 года ее также обязали выплатить пострадавшим 245 фунтов стерлингов (25 тысяч рублей), которые у нее изъяли при задержании. При этом неизвестно, где сейчас находятся украденные бриллианты, общая стоимость которых составляет 4,2 миллиона фунтов стерлингов (440 миллионов рублей).

Согласно материалу, Лакатос планируют экстрадировать обратно во Францию для отбывания наказания, где она имеет ряд прошлых судимостей за другие кражи. Несмотря на обвинительный приговор, женщина так и не признала свою вину в заговоре с целью кражи.

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Майя Пономаренко
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