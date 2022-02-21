Звезда «Левиафана» и «Измен» отсудила более полумиллиона рублей за мебель

Звезда фильма «Левиафан» и сериала «Измены», российская актриса Елена Лядова отсудила более полумиллиона рублей у московских мебельщиков. Мастера не справились с заказом знаменитости и были вынуждены выплатить компенсацию в 694 тысячи рублей, пишет «Московский комсомолец».

В 2019 году Лядова заказала в московской фирме изготовление и установку шкафов из полированной латуни на своей кухне. Компания утвердила эскизы и пообещала выполнить заказ за 40 дней. Стоимость работ сотрудники оценили в 552 тысячи рублей — большую часть суммы (414 тысяч рублей) актриса отдала при подписании контракта.

Однако запрос актрисы оказался слишком сложным — мастера выполнили работу, но отступили от эскиза. Тем не менее, Лядова дала мебельщикам шанс переделать шкафы и заплатила дополнительные 250 тысяч рублей. После еще одной неудачной попытки компания признала свое бессилие перед требовательностью звезды. «Мы не смогли выполнить заказ, да и никто не смог», — пояснил владелец фирмы.

Спустя полтора года, не дождавшись кухонных шкафов или возврата средств, Лядова подала на компанию в суд и потребовала взыскать задолженность по договору. В общей сложности она попросила 664 тысячи рублей плюс 35 тысяч рублей неустойки, а также более 10 тысяч рублей госпошлины. Однако суд снизил сумму неустойки, а мастерам пришлось заплатить актрисе 694 тысячи рублей.

Ранее в феврале российский режиссер Карен Шахназаров захотел отсудить половину квартиры в Москве у своей дочери Анны. Речь идет о недвижимости на Патриарших прудах в центре столицы. Отмечалось, что Шахназаров обратился в суд, так как он платил за квартиру налоги и коммунальные платежи.