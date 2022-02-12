Карен Шахназаров захотел отсудить у дочери часть квартиры в Москве

Российский режиссер и генеральный директор киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров хочет отсудить у дочери Анны часть квартиры в Москве. Сценарист судится с 36-летней наследницей из-за прав на половину жилья, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, Шахназаров обратился в суд, так как он платил за квартиру налоги и коммунальные платежи. Речь идет о квартире на Патриарших прудах в центре столицы.

Отмечается, что Анна Шахназарова росла в США и до конца нулевых не виделась с режиссером. В настоящий момент женщина живет в Москве. Подробности разбирательства сейчас неизвестны, сам Шахназаров данную информацию никак не комментировал.

Ранее суд поставил точку в деле о квартирах советского и российского актера Алексея Баталова. Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения судебные решения о признании недействительными договоров пожизненного содержания дочери актера Марии Баталовой. О предполагаемой афере с недвижимостью и другим имуществом семьи Баталова стало известно в сентябре 2020-го. Родственники покойного актера обвинили актрису Наталью Дрожжину и ее супруга Михаила Цивина в обмане.

Карен Шахназаров был женат трижды. Анна родилась во втором браке режиссера. Мать Елена Сетунская уехала с дочерью в США, когда девочке было четыре года. Позже Шахназаров развелся с ней через суд и получил право на воспитание дочери, однако увидел ее лишь спустя двадцать лет. От третьей жены у гендиректора «Мосфильма» есть двое сыновей — Иван и Василий.