Суд поставил точку в деле о квартирах Баталова

Второй кассационный суд общей юрисдикции подтвердил законность судебных актов, принятых по иску прокуратуры Центрального округа города Москвы в защиту нарушенных жилищных прав семьи советского и российского актера Алексея Баталова. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Как отмечается в сообщении, суд оставил без изменения судебные решения о признании недействительными договоров пожизненного содержания дочери актера Марии Баталовой и о применении последствий недействительности сделок, заключенных с недвижимостью семьи Баталова.

Таким образом, была отклонена кассационная жалоба ответчика по делу Натальи Дрожжиной на принятые судебные решения. Суд поставил точку в этом деле, подтвердив, что договоры пожизненного содержания с иждивением были заключены под влиянием обмана.

«В результате своевременного вмешательства прокуратуры восстановлены жилищные права семьи Баталовых», — подчеркивается в сообщении. Судебное решение вступило в силу, его исполнение контролирует прокуратура города Москвы.

О предполагаемой афере с недвижимостью и другим имуществом семьи Баталова стало известно в сентябре 2020-го. Родственники покойного актера обвинили актрису Наталью Дрожжину и ее супруга Михаила Цивина в обмане. Пара, согласно утверждениям пострадавших, провела ряд операций, из-за которых вдова и дочь Баталова лишились квартир и денежных средств.

Алексей Баталов — советский актер театра и кино. Широкую известность он получил после роли слесаря Гоши в фильме «Москва слезам не верит», который вышел на экраны в 1979 году. За эту роль Баталов был удостоен Государственной премии СССР. Актер умер в 2017 году и был похоронен на Преображенском кладбище.