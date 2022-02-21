Макрон поговорил отдельно с Путиным и Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон отдельно провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, украинским коллегой Владимиром Зеленским и главой Германии Олафом Шольцем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Елисейский дворец.

Ранее Владимир Путин сообщил в телефонном разговоре французскому лидеру Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу, что подпишет указ о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Перед этим президент России провел внеочередное большое заседание Совета безопасности. На заседании обсуждался вопрос о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), после чего Путин пообещал, что примет окончательное решение 21 февраля. Все члены заседания поддержали признание независимости самопровозглашенных республик.

