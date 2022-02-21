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Названа сумма штрафа за разглашение тайн популярного российского шоу

Продюсер Юлия Сумачева заявила, что штрафы на телепроекте «Маска» составляют до 10 млн руб

Фото: Пресс-служба телеканала НТВ / РИА Новости

Участникам популярного российского шоу «Маска» на канале НТВ грозят миллионные штрафы за разглашение тайн проекта. Суммы денежных взысканий в беседе с изданием StarHit назвала генеральный продюсер компании «ВайТ Медиа», занимающейся производством программы, Юлия Сумачева.

По словам Сумачевой, за слив секретных данных о телепроекте членов массовки могут оштрафовать на один миллион рублей. Как уточнила продюсер, наказание для участников всех съемочных процессов «Маски» более серьезное: его размер может составлять до десяти миллионов рублей.

Сумачева заявила, что иногда на съемках случаются неприятные происшествия. «То откуда ни возьмись, в интернете появляются фотографии старых эскизов Пчелы и Осьминога», — поделилась она. Продюсер отметила, что сейчас компания расследует произошедшее. По ее словам, человек, сливший снимки, будет оштрафован.

Другой инцидент, по словам генпродюсера «ВайТ Медиа», произошел во время съемок. «У Лошади прямо на сцене отваливается рукав и становится видно руку героя. Пришлось срочно останавливать номер, закрывать все от зрителей, чтобы починить», — вспомнила Сумачева.

Шоу «Маска», производством которого занимается «ВайТ Медиа», стартовало на НТВ в начале марте 2020 года. В каждом выпуске проекта на сцену выходят знаменитости в костюмах, которые полностью скрывают их внешность, и рассказывают несколько фактов о себе, после чего исполняют песни своими реальными голосами. Члены жюри и зрители должны угадать, кто скрывается за масками.

Евгения Наумова
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