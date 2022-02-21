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США допустили начало «вторжения» России на Украину «в ближайшие часы»

В Пентагоне заявили, что «вторжение» российских сил на Украину может начаться 21 февраля

Фото: Russian Defence Ministry / Reuters

В США допустили, что «вторжение» Вооруженных сил России на Украину может начаться уже в ближайшие часы в понедельник, 21 февраля. Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби, передает ТАСС.

«Мы уже давно говорим, что российское вторжение может начаться в любой день. Что ж, сегодня, может быть, этот день», — уточнил Кирби. При этом он понадеялся, что агрессия со стороны Москвы не будет реализована. Представитель Пентагона заявил, что время для дипломатического урегулирования кризиса еще есть.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что надежды на возможность дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины тают, хотя американские власти продолжают верить в возможность мирного решения кризиса.

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Виктория Кондратьева
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