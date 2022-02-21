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В США заявили о тающих надеждах на мирное урегулирование на Украине

Советник президента США Салливан заявил, что Байден готов и к дипломатии, и к санкциям

Фото: Globallookpress.com

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан считает, что постепенно надежды на возможность дипломатического урегулирования кризиса вокруг Украины тают, хотя американские власти продолжают верить в возможность мирного урегулирования. Его слова приводятся в интервью телеканалу ABC.

Так Салливан прокомментировал последние события вокруг Украины и возможную встречу президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена и заявил, что последний готов как к дипломатии высокого уровня, так и к применению санкционных мер против Москвы.

«Байден готов к дипломатии высокого уровня для мирного урегулирования ситуации вокруг Украины, но одновременно готов вместе с союзниками применить меры, если Россия решит вторгнуться», — отметил он.

При этом ранее стало известно, что Байден все же попросил французского коллегу Эммануэля Макрона устроить саммит с российским лидером. «Мы постепенно пытаемся изменить ход вещей. Мы пытаемся создать дипломатическую перспективу, которую примет Кремль», — заявил советник Макрона. Он отметил, что французский президент будет посредником в урегулировании кризиса на Украине.

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Виктория Кондратьева
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