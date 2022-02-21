В США заявили о тающих надеждах на мирное урегулирование на Украине
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан считает, что постепенно надежды на возможность дипломатического урегулирования кризиса вокруг Украины тают, хотя американские власти продолжают верить в возможность мирного урегулирования. Его слова приводятся в интервью телеканалу ABC.
Так Салливан прокомментировал последние события вокруг Украины и возможную встречу президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена и заявил, что последний готов как к дипломатии высокого уровня, так и к применению санкционных мер против Москвы.
«Байден готов к дипломатии высокого уровня для мирного урегулирования ситуации вокруг Украины, но одновременно готов вместе с союзниками применить меры, если Россия решит вторгнуться», — отметил он.
При этом ранее стало известно, что Байден все же попросил французского коллегу Эммануэля Макрона устроить саммит с российским лидером. «Мы постепенно пытаемся изменить ход вещей. Мы пытаемся создать дипломатическую перспективу, которую примет Кремль», — заявил советник Макрона. Он отметил, что французский президент будет посредником в урегулировании кризиса на Украине.