Байден попросил Макрона организовать встречу с Путиным

Президент США Джо Байден попросил французского коллегу Эммануэля Макрона устроить саммит с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает Reuters.

«Мы постепенно пытаемся изменить ход вещей. Мы пытаемся создать дипломатическую перспективу, которую примет Кремль», — заявил советник Макрона. Он отметил, что французский президент будет посредником в урегулировании кризиса на Украине.

Сообщалось, что встречу двух лидеров предложил организовать Макрон. Предстоящий саммит должен затронуть вопросы безопасности и стратегической стабильности в Европе. Путин и Байден поддержали идею и приняли предложение Макрона встретиться в Европе.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Швейцарии Андреас Хеллер заявила «Ленте.ру», что страна готова снова принять у себя саммит президентов России и США, если это потребуется.

Саммиту на высшем уровне будут предшествовать переговоры глав МИД России и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена. Они встретятся 24 февраля. На них будут подготовлены вопросы для глав государств.