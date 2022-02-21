Путин и Байден согласились встретиться в Европе

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил американскому и российскому коллегам Джо Байдену и Владимиру Путину провести саммит по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

Оба политика поддержали идею и приняли предложение Макрона встретиться в Европе. Также французский лидер предложил провести позднее встречу со всеми заинтересованными сторонами.

Позднее администрация президента США подтвердила согласие Байдена встретиться с Путиным.

Встреча состоится, если до того момента Россия не «вторгнется» на Украину

Джен Псаки официальный представитель Белого дома

Саммиту на высшем уровне будут предшествовать переговоры глав МИД России и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена. Они встретятся 24 февраля. На них будут подготовлены вопросы для глав государств.

Диалог на фоне угрозы «вторжения»

Ранее Псаки заявила, что Белый дом по-прежнему считает, будто Россия продолжает подготовку к «полномасштабному вторжению» на Украину, которое, по оценкам Вашингтона, состоится «в ближайшее время». Представитель американской администрации не привела доказательств в поддержку этого утверждения.

20 февраля корреспондент американского телеканала CBS News по национальной безопасности Дэвид Мартин заявил, что у США есть разведывательные данные, будто российское командование получило приказ начать «вторжение» на Украину. По его словам, командирам на местах поставлена задача разработать конкретные маневры в своих секторах поля боя. «Разведка указывает, что они делают все, что сделали бы американские командиры, получив приказ действовать», — сказал репортер. При этом никаких доказательств своим словам он не привел.

Позднее с аналогичным заявлением, сославшись на анонимные источники, выступил CNN. Впрочем, собеседник телеканала объяснил, что приказы всегда могут быть отозваны или что это может быть дезинформация, предназначенная для того, чтобы запутать и ввести в заблуждение США и их союзников. Также журналисты не увидели иных свидетельств российской агрессии, например, кибератак или постановки электронных помех.

История переговоров

13 февраля Путин больше часа общался с коллегой, и в ходе беседы сообщил Байдену об опасности милитаризации Украины. Политик обратил внимание американского лидера на вопросы поставок на Украину оружия. По его словам, таким образом западные страны поощряют возможные провокации украинских силовиков как в отношении Донбасса, так и в отношении Крыма.

7 декабря президенты сверхдержав разговаривали по специальному каналу видеосвязи два часа. Тогда ситуация на Украине также была одной из главных тем встречи. В частности, американский лидер отметил свою озабоченность передвижениями российских войск вблизи украинских границ и проинформировал Путина о «масштабных санкциях» в случае эскалации. Президент России же высказался о продвижении НАТО на восток. Вдобавок к этому, Путин обратил внимание Байдена на действия, предпринимаемые украинскими властями в отношении русского языка в стране.

До того Путин и Байден трижды общались по телефону, а также провели встречу в Женеве 16 июня 2021 года.