В Белом доме заявили о продолжении подготовки России к «вторжению» на Украину

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия, похоже, продолжает подготовку к полномасштабному «вторжению» на Украину в ближайшее время. Об этом говорится в ее заявлении, опубликованном на официальном сайте администрации.

По ее словам, в случае если Россия решит «напасть» на Украину, Вашингтон готов принять быстрые и жесткие меры. При этом Псаки отметила, что США всегда готовы к дипломатии. Никаких доказательств подготовки России к предполагаемому «вторжению» пресс-секретарь американского президента приводить не стала.

Ранее Псаки также подтвердила, что президент США Джо Байден согласился встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в Европе. Она уточнила, что саммит состоится в случае, «если не произойдет "вторжения" на Украину».

До этого стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил Байдену и Путину провести саммит по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. Оба политика поддержали идею. Также французский лидер предложил провести позднее встречу со всеми заинтересованными сторонами.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.

20 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума. «Любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям», — предупредил он. Также Песков подчеркнул, что на таком фоне объявляемые на Западе даты о якобы «вторжении» России на Украине грозят плохими последствиями.