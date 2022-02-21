Макрон предложил провести саммит Путина и Байдена

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил американскому коллеге Джо Байдену и российскому лидеру Владимиру Путину провести саммит по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

Оба политика поддержали идею и приняли предложение Макрона встретиться во Франции. Также французский лидер предложил провести встречу со всеми заинтересованными сторонами.

Соответствующие вопросы для саммита президентов России и США подготовят Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече 24 февраля.

Уточняется, что саммит Путина и Байдена может состояться только в том случае, «если Россия не вторгнется на Украину».

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся вторжении являются алармистскими.

20 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума. «Любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям», — предупредил он. Также Песков подчеркнул, что на таком фоне объявляемые на Западе даты о якобы вторжении России на Украине грозят плохими последствиями.