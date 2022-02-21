Байден согласился встретиться с Путиным

Президент США Джо Байден согласился встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным во Франции. Это подтвердила официальный представитель Белого дома Джен Псаки, передает РИА Новости.

Она уточнила, что саммит состоится в случае, «если не произойдет "вторжения" на Украину».

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил Байдену и Путину провести саммит по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. Оба политика поддержали идею. Также французский лидер предложил провести позднее встречу со всеми заинтересованными сторонами.

20 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума. «Любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям», — предупредил он. Также Песков подчеркнул, что на таком фоне объявляемые на Западе даты о якобы «вторжении» России на Украине грозят плохими последствиями.

