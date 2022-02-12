Путин заявил Байдену об опасности милитаризации Украины

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора сообщил американскому коллеге Джо Байдену об опасности милитаризации Украины. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, пишет РИА Новости.

Путин обратил внимание Байдена на вопросы поставок на Украину оружия. По его словам, таким образом западные страны поощряют возможные провокации украинских силовиков как в отношении Донбасса, так и в отношении Крыма.

Также российский лидер отметил, что западные государства не осуществляют должного нажима на Киев для выполнения минских соглашений.

Ранее стало известно, что Путин и Байден обсудили по телефону ситуацию с наращиванием российских войск вокруг Украины. По данным источников агентства, инициатором переговоров выступила Москва.

