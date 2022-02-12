Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин заявил Байдену об опасности милитаризации Украины

Президент России Путин сообщил Байдену об опасности милитаризации Украины

Фото: Sputnik/ Reuters

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора сообщил американскому коллеге Джо Байдену об опасности милитаризации Украины. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, пишет РИА Новости.

Путин обратил внимание Байдена на вопросы поставок на Украину оружия. По его словам, таким образом западные страны поощряют возможные провокации украинских силовиков как в отношении Донбасса, так и в отношении Крыма.

Также российский лидер отметил, что западные государства не осуществляют должного нажима на Киев для выполнения минских соглашений.

Ранее стало известно, что Путин и Байден обсудили по телефону ситуацию с наращиванием российских войск вокруг Украины. По данным источников агентства, инициатором переговоров выступила Москва.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Глава ДНР назвал провокацией взрыв на линии соприкосновения в Донбассе
На Украине впервые применили модернизированные танки Т-64
Путин заявил Байдену об опасности милитаризации Украины
МИД прокомментировало снятие британского флага с посольства в Киеве
В Сочи ввели локальный режим ЧС из-за трещины в жилом доме
Канада приостановила работу посольства на Украине
Экс-солистка «Ленинграда» назвала отличие петербуржцев от москвичей
Захарова заявила об угрозе санкций Запада
Зеленский поблагодарил Канаду за финансовую помощь Украине
Путин обсудил с Байденом историю отношений между Россией и США
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.