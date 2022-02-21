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Швейцария заявила о готовности принять встречу Путина и Байдена

МИД Швейцарии сообщил, что готов принять саммит Владимира Путина и Джо Байдена
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Saul Loeb / Reuters

Швейцария заявила о готовности принять у себя саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, если это потребуется. Об этом «Ленте.ру» сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел страны Андреас Хеллер.

«Швейцария готова предложить свои посреднические услуги, когда это полезно и желанно. Это включает в себя проведение или содействие проведению конференций или встреч», — заявил представитель ведомства в ответ на вопрос о вероятности проведения встречи Совета в Швейцарии. В МИД добавили, что из соображений конфиденциальности не могут предоставить дополнительную информацию.

21 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча глав России и США Владимира Путина и Джо Байдена возможна, если политики сочтут это целесообразным. Песков не уточнил, когда может пройти саммит президентов. По его словам, соответствующее решение могут принять в любой момент.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил американскому и российскому коллегам Джо Байдену и Владимиру Путину провести саммит по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. Оба политика поддержали идею и приняли предложение Макрона встретиться в Европе.

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Дмитрий Сотак
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