В Кремле оценили идею саммита Россия — США

Пока у Москвы нет конкретных планов относительно проведения саммита Россия — США, но между сторонами есть договоренность продолжать диалог. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, цитату приводит ТАСС.

Оценивая идею провести встречу глав России и США Владимира Путина и Джо Байдена, в Кремле отметили: она возможна, если политики сочтут это целесообразным. Песков не уточнил, когда может пройти саммит президентов. По его словам, соответствующее решение могут принять в любой момент.

В Кремле в любом случае такое общение будут только приветствовать, отмечал ранее Песков. Он подчеркнул, что новый контакт окажется полезным для двух стран.

Президент Швейцарии Иньяцио Кассис ранее заявил, что его страна готова принять у себя саммит Россия — США. По его словам, подобные переговоры способствуют поддержанию мира и стабильности в Европе.