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Швейцария заявила о готовности снова принять саммит Россия — США

Президент Швейцарии Кассис: страна готова снова принять у себя саммит Россия — США

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Швейцария готова снова принять у себя саммит Россия — США. Об этом заявил президент страны, который также занимает должность главы МИД, Иньяцио Кассис, передает РИА Новости.

Швейцарский государственный лидер отметил, что подобные переговоры способствуют поддержанию мира и стабильности в Европе. Он также рассказал, что провел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Европейскую безопасность необходимо достигать при помощи инклюзивного диалога. Швейцария привержена этому, в том числе в рамках ОБСЕ», — подчеркнул Кассис.

Ранее в Женеве закончились переговоры Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Американский дипломат заявил, что беседа была откровенной и субстантивной. Глава российского МИД рассказал, что Блинкен в ходе переговоров согласился, что нужно более разумно вести диалог.

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Виктория Кондратьева
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