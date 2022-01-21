Швейцария заявила о готовности снова принять саммит Россия — США

Швейцария готова снова принять у себя саммит Россия — США. Об этом заявил президент страны, который также занимает должность главы МИД, Иньяцио Кассис, передает РИА Новости.

Швейцарский государственный лидер отметил, что подобные переговоры способствуют поддержанию мира и стабильности в Европе. Он также рассказал, что провел встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Европейскую безопасность необходимо достигать при помощи инклюзивного диалога. Швейцария привержена этому, в том числе в рамках ОБСЕ», — подчеркнул Кассис.

Ранее в Женеве закончились переговоры Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Американский дипломат заявил, что беседа была откровенной и субстантивной. Глава российского МИД рассказал, что Блинкен в ходе переговоров согласился, что нужно более разумно вести диалог.