Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Лавров уличил Запад в саботаже Минских соглашений

Лавров: истерика Запада вокруг Украины нацелена на полный саботаж Минских договоренностей

Фото: пресс-служба МИД РФ

Истерика Запада вокруг ситуации на Украине нацелена на полный саботаж Минских соглашений. В этом уличил западных коллег глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Трансляцию ведет ТАСС.

Дипломат отметил, что риторика и действия США и стран НАТО направлена на то, чтобы прикрыть линию киевского режима на отказ от Минских договоренностей. «Иного объяснения я не вижу», — подчеркнул он.

Лавров также отметил, что американская сторона уличила Москву в чрезмерном скоплении войск у границ Украины, признавая, что это российская территория. При этом, по его словам, России было заявлено, что то, что делает Вашингтон со своими военными силами в Европе — не наше дело.

Глава российского МИД рассказал, что Блинкен в ходе переговоров согласился, что нужно более разумно вести диалог. «Надеюсь, что эмоций поубавится, хотя гарантий никаких нет», — заключил он.

Ранее стало известно, что в Женеве завершились переговоры Лаврова и Блинкена. Диалог продлился всего полтора часа. Еще до начала мероприятия оба дипломата заявили, что не ожидают от него каких-либо прорывов в нынешних отношениях России и США.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Участник перезахоронения Сталина назвал условие выноса тела Ленина из Мавзолея
Полицию обвинили в бездействии после похищения жены экс-судьи ВС Чечни
Лавров ответил Блинкену на упреки в сторону Казахстана
Лавров рассказал о зонах влияния НАТО в Восточной Европе
Лавров рассказал о желании опубликовать ответы США по гарантиям безопасности
Популярная соцсеть начала тестировать платные подпискки
Дочь Федосеевой-Шукшиной переселила мать в пансионат по примеру семьи Куравлевых
Звезда «Секса в большом городе» порадовалась удалению сцены с Крисом Нотом
Лукашенко «рубил дрова» и «бегал на лыжах» после заражения омикрон-штаммом
Полная блогерша купила одежду в интернет-магазине и возмутилась после примерки
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter