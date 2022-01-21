Лавров уличил Запад в саботаже Минских соглашений

Истерика Запада вокруг ситуации на Украине нацелена на полный саботаж Минских соглашений. В этом уличил западных коллег глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Трансляцию ведет ТАСС.

Дипломат отметил, что риторика и действия США и стран НАТО направлена на то, чтобы прикрыть линию киевского режима на отказ от Минских договоренностей. «Иного объяснения я не вижу», — подчеркнул он.

Лавров также отметил, что американская сторона уличила Москву в чрезмерном скоплении войск у границ Украины, признавая, что это российская территория. При этом, по его словам, России было заявлено, что то, что делает Вашингтон со своими военными силами в Европе — не наше дело.

Глава российского МИД рассказал, что Блинкен в ходе переговоров согласился, что нужно более разумно вести диалог. «Надеюсь, что эмоций поубавится, хотя гарантий никаких нет», — заключил он.

Ранее стало известно, что в Женеве завершились переговоры Лаврова и Блинкена. Диалог продлился всего полтора часа. Еще до начала мероприятия оба дипломата заявили, что не ожидают от него каких-либо прорывов в нынешних отношениях России и США.