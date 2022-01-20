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Кремль высказался о возможности нового контакта Путина и Байдена

Песков допустил проведение нового контакта Путина и Байдена после получения ответов от США

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Новый контакт между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом допустим после получения ответов от американской стороны по гарантиям безопасности, сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, говоря о возможности общения лидеров двух государств. Об этом сообщает ТАСС.

В Кремле в любом случае такое общение будут только приветствовать, пояснил Песков. По его мнению, новый контакт окажется полезным для двух стран.

«После того, как нам удастся ознакомиться с вышеупомянутыми документами [по гарантиям безопасности], главы государств посчитают целесообразным связаться друг с другом и обсудить», — заметил представитель Кремля.

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Анна Щербакова
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