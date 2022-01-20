Байден захотел провести новый саммит с Путиным

Президент США Джо Байден захотел провести новый саммит с российским коллегой Владимиром Путиным. Он заявил об этом в четверг, 20 января, во время пресс-конференции, трансляция которой велась в Twitter-аккаунте Белого дома.

«Да, я по-прежнему считаю, что такая возможность существует», — сказал он.

На пресс-конференции Байден также заявил, что российский лидер Владимир Путин никогда не видел санкций, подобных тем, которые Вашингтон готовит на случай эскалации ситуации вокруг Украины. На вопрос о том, почему угроза новых ограничений должна повлиять на президента России, глава Белого дома ответил: «Потому что он никогда не видел таких санкций, как те, которые я пообещал ввести, если он совершит этот шаг».

Кроме того, Байден пригрозил российским банкам, заявив, что они не смогут проводить операции с долларами в случае вторжения РФ на Украину.