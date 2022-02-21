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Ходящих гуськом из-за сильной метели россиян сняли на видео

На Сахалине сняли на видео, как жители передвигаются гуськом во время сильной метели

В поселке Ильинское на Сахалине сняли на видео, как во время сильной метели жители идут гуськом. Ролик публикует Telegram-канал Amur Mash.

На кадрах видно, что из-за метели и сильного ветра люди передвигаются друг за другом, чтобы не потеряться и не утонуть в снегу. Из-за погодных условий видимость практически нулевая.

Также на видеозаписи двое россиян ползут на коленях, чтобы их не снесло ветром. Другой житель Сахалина пытается идти по улице, но проваливается в снег почти по пояс.

Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на Сахалин, Камчатку и Курильские острова циклон, который бушует в Тихом океане, принесет ураган. По его словам, на Сахалине скорость ветра будет достигать 35 метров в секунду. «Это ураган, который сносит все», — сказал метеоролог.

Анастасия Шейкина
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