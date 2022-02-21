Вильфанд предупредил часть россиян об «урагане, который сносит все»

Циклон, который бушует в Тихом океане, принесет ураган на Сахалин, Камчатку и Курильские острова, а также в Хабаровский и Приморский край. Об этом часть россиян предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его цитирует ТАСС.

«Скорость ветра во всех регионах Тихого океана очень большая в ближайшие дни. На Сахалине ветер в понедельник будет достигать 35 метров в секунду. Это ураган, который сносит все», — сказал Вильфанд.

Он добавил, что на Курильских островах скорость ветра в ближайшие два дня будет достигать 20-38 метров в секунду, на тихоокеанском побережье Хабаровского края — 25-27 метров в секунду.

Метеоролог также спрогнозировал ветер со скоростью 25-33 метров в секунду на юге Камчатского края. 33 метра в секунду — это пороговое значение для определения урагана, подчеркнул он.

Ранее о шторме и ураганах предупредил метеоролог Александр Шувалов. Он спрогнозировал непогоду на юге Сахалина и Курил и заявил, что «взрывной циклон-бомба» сформируется севернее Хоккайдо, а в его центре произойдет стремительное падение давления