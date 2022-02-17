Россиян предупредили о надвигающемся шторме и ураганах

Метеоролог, руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов заявил, что серия мощных циклонов со штормами и ураганами движется на российские города. Так, в субботу, 19 февраля, порывы ветра в Калининграде достигнут 30 метров в секунду, сообщает Ura.ru.

Шувалов предупредил россиян, что первый надвигающийся циклон ожидается на юге Балтики в четверг, 17 февраля. Он придет в Гданьск, Калининград и принесет «хороший такой шторм» с порывами ветра до 20-30 метров в секунду. Вечером 17 февраля новый циклон приблизится к Лондону, Амстердаму, Копенгагену, а после — к городам западной части Европейской территории России.

При этом 20 февраля, в воскресенье, непогода придет на юг Сахалина и Курил. Метеоролог заявил, что «взрывной циклон-бомба» сформируется севернее Хоккайдо, а в его центре произойдет стремительное падение давления.

«Скорость ветра до 30 метров в секунду начнет набирать силу к воскресенью 20 февраля на юге Сахалина и Курильской гряды и в понедельник достигнет своего максимального развития, пройдут сильнейшие снегопады, за полсуток выпадет до 10-15 сантиметров осадков, ветер дойдет до ураганных значений, скорость его составит 30-35 метров в секунду», — заключил Шувалов.

Ранее сообщалось, что на Москву обрушится циклон «Иления». Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что он придет в российскую столицу вечером 17 февраля.