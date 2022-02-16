На Москву обрушится циклон «Иления»

Циклон «Иления» обрушится на Москву вечером четверг, 17 февраля. В связи с этим в столице ожидается штормовой ветер, падение давления и осадки. Об этом сообщил и ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, его цитирует РИА Новости.

По его словам, теплая и сухая погода 16 февраля станет затишьем перед бурей, так как 17 февраля циклон принесет в город ненастье.

«Вечером, примерно с 21 часа, город накроют обложные осадки в виде мокрого снега с дождем, а поздним вечером 17 февраля и ночью и до утра на 18 февраля прольются первые "чистые" дожди — впервые пригодятся зонты, иначе можно промокнуть», — сказал Тишковец.

Он добавил, что за сутки выпадает шесть-девять миллиметров осадков, порывы ветров будут достигать 17 метров в секунду. Помимо этого, давление опустится с 750 до 726 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц ниже нормы.

«Тем не менее ухудшение погоды не помешает температурному фону опережать календарь на 42 суток», — заметил метеоролог.

Он объяснил, что 17 февраля температура воздуха в Москве составит 2-4 градуса тепла — столбики термометров будут соответствовать показателям последних дней марта, когда наступает «метеорологическая весна».

Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал россиянам, что в европейскую часть страны на неделе придет аномальное тепло. Погода на этой территории будет опережать климатический ход на 50 дней, теплее всего будет в центре и на севере региона, рассказал синоптик.