Россиянам пообещали аномальное тепло

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости пообещал, что россиян в европейской части страны на рабочей неделе ждет аномальное тепло.

По словам синоптика, погода на территории Европейской России в конце рабочей недели будет опережать климатический ход на 50 дней, теплее всего будет в центре и на севере региона, в четверг ожидается до плюс пяти градусов днем. При этом ночные температуры в центре Европейской России будут от минус двух до минус семи градусов, а дневные — от одного до трех градусов тепла.

С четверга, 17 февраля, наступит уверенно апрельская погода: температура будет выше нормы на 11 градусов. «Это даже будет соответствовать второй декаде апреля», — сказал глава Гидрометцентра.

По его словам, такая теплая погода будет связана с теплыми, южными воздушными массами. Наибольшие положительные температурные аномалии аномалии ждут центр региона, север и северо-запад, на юге Европейской части отклонения составят три-четыре градуса.

При этом существенных осадков до 17 февраля не ожидается, высота снега уменьшится, в четверг-пятницу уже будут осадки. «Осадки будут преимущественно в виде дождя и мокрого снега», — заключил синоптик.

Ранее Вильфанд заявил, что в первой половине недели Москву ожидает температура 1-3 градуса тепла днем, «солнечные валентинки». По его словам, погода в Москве в начале недели станет «не только очень теплой, но и еще и очень приятной». Он пообещал жителям столицы апрельскую температуру до пяти градусов тепла.