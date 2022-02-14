Жителям Москвы пообещали «солнечные валентинки»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в первой половине недели Москву ожидает температура 1-3 градуса тепла днем, «солнечные валентинки» и отсутствие осадков, сообщает ТАСС.

Вильфанд заявил, что погода в Москве в начале недели станет «не только очень теплой, но и еще и очень приятной». Он пообещал жителям столицы апрельскую температуру до пяти градусов тепла. Он предрек, что до четверга, 17 февраля, температура воздуха в Москве будет превышать норму на 7-8 градусов, а к выходным — на 10-11 градусов.

«Над югом европейской территории развивается антициклон, и будут все сопутствующие радости: ночью прогнозируются легкие морозцы до 2-7 градусов, днем — 1-3 градуса тепла, осадков не будет, много солнца во вторник и среду. В понедельник облака еще будут, но оно тоже будет проглядывать. Эти лучи можно воспринимать как валентинки. Природа будет передавать привет», — подчеркнул глава Гидрометцентра.

При этом во второй половине недели температура в Москве увеличится до 4-5 градусов тепла днем. Такие показатели соответствуют первой декаде апреля, заключил Вильфанд.

Ранее Вильфанд пообещал россиянам теплые аномалии в День святого Валентина. Температура воздуха в Москве и Санкт-Петербурге превысит норму на 8 и 9 градусов 14 февраля.