Россиянам пообещали теплые аномалии в День святого Валентина

В День святого Валентина в Москве и Санкт-Петербурге ожидаются рекордно тепловые аномалии. Об этом рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он пояснил, что температура воздуха в Москве и Санкт-Петербурге будет выше нормы на 8 и 9 градусов по Цельсию соответственно. По прогнозу, воздух прогреется до плюс трех градусов по Цельсию.

Кроме того, по словам метеоролога, в понедельник 14 февраля, на всей территории Европейской России ожидается весенняя погода. Вильфанд отметил, что погода будет соответствовать концу марта, а не середине февраля.

Ранее Вильфанд заявил о принятии новых климатических норм в 2022 году. Он объяснил, что обновление происходит каждые 30 лет. На данный момент старые нормы соответствуют средним статистическим данным за 1961-1990 годы.