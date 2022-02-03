В Гидрометцентре анонсировали новые климатические нормы в России

В России примут новые климатические температурные нормы в середине 2022 года. Такой анонс сделал научный руководитель Гидрометцентра, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

Ранее в Гидрометцентре заявили, что в России проведут плановый пересмотр климатических норм. Обновление происходит каждые 30 лет. На данный момент старые нормы соответствуют средним статистическим данным за 1961-1990 годы.

«Я думаю, что где-то в середине года мы уже перейдем на новые нормы», — сказал Вильфанд, отметив, что такие сроки обусловлены сложностями перехода для разных ведомств.

Ранее Роман Вильфанд предупредил россиян о росте числа экстремальных природных явлений на фоне глобального потепления. Он отметил, что из-за географических особенностей процесс изменения климата в России идет быстрее, чем в среднем по миру.