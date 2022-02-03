Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Гидрометцентре анонсировали новые климатические нормы в России

Научрук Гидрометцентра Вильфанд заявил о принятии новых климатических норм в 2022 году

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В России примут новые климатические температурные нормы в середине 2022 года. Такой анонс сделал научный руководитель Гидрометцентра, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

Ранее в Гидрометцентре заявили, что в России проведут плановый пересмотр климатических норм. Обновление происходит каждые 30 лет. На данный момент старые нормы соответствуют средним статистическим данным за 1961-1990 годы.

«Я думаю, что где-то в середине года мы уже перейдем на новые нормы», — сказал Вильфанд, отметив, что такие сроки обусловлены сложностями перехода для разных ведомств.

Ранее Роман Вильфанд предупредил россиян о росте числа экстремальных природных явлений на фоне глобального потепления. Он отметил, что из-за географических особенностей процесс изменения климата в России идет быстрее, чем в среднем по миру.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Кадыров назвал встречу с Путиным доброй
Майнинг криптовалют в России предложили приравнять к предпринимательству
Украина открестилась от планов наступления на Донбасс и Крым
Генштаб Украины скрыл данные о воинском учете Зеленского
Украина начнет производить беспилотники Bayraktar
Раскрыта возможность выдать ковид-сертификат ЕС привитым российской вакциной
Джеки Чан пронес олимпийский факел по Великой Китайской стене
Женщина ушла из салона с наполовину увеличенной губой из-за отсутствия денег
Стали известны подробности об избитом в российском городе девятимесячном ребенке
России и Китаю предрекли создание союза
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.