Россиян предупредили о росте числа экстремальных природных явлений

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Парламентской газетой» предупредил россиян о росте числа экстремальных природных явлений на фоне глобального потепления.

По словам специалиста, из-за географических особенностей процесс изменения климата в России идет быстрее, чем в среднем по миру. «Сравните: средняя скорость глобального потепления — 0,17 градуса Цельсия за 10 лет. А в России — 0,45 градуса за 10 лет — в 2,5 раза выше», — отметил он, пояснив, что это связано с тем, что Россия — страна континентальная и находится в умеренных и высоких широтах. Поэтому в широтных зонах, где преобладают континенты, глобальное потепление сказывается наиболее явно.

Как считает глава Гидрометцентра, повышение температуры приведет к тому, что на юге европейской части страны климат станет более засушливым, а на севере, наоборот, будет больше осадков. «К тому же нас ждет увеличение экстремальных природных явлений. Особенно это касается волн аномальной жары летом», — заявил ученый.

По его мнению, глобальное потепление может привести к таянию вечной мерзлоты, которое, в свою очередь, приведет к «самым неприятным последствиям». В том числе такой процесс угрожает устойчивости расположенных в этой зоне зданий и сооружений.

Вильфанд заключил, что глобальное потепление — «все-таки не катастрофа, не ядерная война», и указал на необходимость адаптироваться к изменяющимся условиям.

Ранее Вильфанд заявил, что в ближайшие дни ожидаются температуры на 16-20 градусов ниже нормы. По его словам, экстремальные морозы ждут жителей Ямало-Ненецкого автономного округа и севера Красноярского края. Там температура опустится до минус 41 градуса.