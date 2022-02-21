МИД России оценил заявления посольства США о якобы готовящихся терактах

Министерство иностранных дел России не получило и не нашло подтверждений словам посольства США в Москве о якобы готовящихся на российской территории терактах. Об этом сообщили в Telegram-канале внешнеполитическом ведомстве.

«В дополнение к ранее озвученным министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым комментариям отмечаем, что в очередной раз каких-либо подтверждений американским заявлениям мы не получаем и не находим», — говорится в сообщении МИД.

20 февраля посольство США в Москве предупредило своих сограждан, что, согласно сообщениям СМИ, возможны нападения на ряд мест массового скопления людей в России: железнодорожные станции, метро и другие объекты. По словам дипломатов, в зоне риска Москва, Санкт-Петербург и районы вдоль границы с Украиной.

В ФСБ отметили, что ФБР и ЦРУ не передавали по партнерским каналам информацию о существовании якобы террористической угрозы в России. С аналогичным заявлением выступил и глава МИД Сергей Лавров, добавив, что американская дипломатическая миссия занимает несолидную позицию.

