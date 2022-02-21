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В Госдуме развеяли миф о «Москве для москвичей»

Депутат Госдумы Ресин заявил, что все россияне имеют право жить в Москве

Фото: Агентство «Москва»

Нет ничего плохого в том, что квартиры в Москве покупают не только местные жители, но и приезжие, заявил в интервью «Российской газете» депутат Госдумы Владимир Ресин. Он развеял миф о «Москве для москвичей», отметив, что все россияне имеют право жить в столице.

«Москва не только для москвичей, это столица нашей родины, и жить в ней имеют право все россияне», — подчеркнул парламентарий. Отвечая на вопрос о крупномасштабном строительстве в городе, Ресин сообщил, что в европейских городах на каждого жителя приходится в среднем по 70 квадратных метров жилья, а в Москве — лишь по 20 «квадратов».

«Так что работы хватит не только нам с вами, но еще и нашим внукам. Особенно после того, как в 2012 году площадь столицы увеличилась в два с половиной раза», — пообещал депутат. Он назвал главной заслугой столичных властей комплексную застройку города. Они, по словам Ресина, возводят рядом с жилыми домами не только детские сады, школы и поликлиники, но и хорошие дороги, а также создают рабочие места для новоселов. «Жилье, которое всем обеспечено, очень важно для москвичей», — подчеркнул парламентарий.

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Нина Ташевская
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