Путин заявил об обещании Байдена не принимать Украину в НАТО «завтра»

Президент США Джо Байден обещал, что рассмотрит возможность введения моратория на вхождение Украины в состав НАТО. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе заседании Совета безопасности в Кремле в понедельник, 21 февраля, передает ТАСС.

По словам главы государства, во время беседы американский лидер заверил его, что Киев не собираются принимать в Североатлантический альянс «завтра». При этом Путин подчеркнул, что подобные обещания американской стороны нельзя рассматривать как уступку Москве.

«Мой ответ был простой: "Это просто реализация ваших планов. Вы считаете, что нужно подождать и подготовить Украину к вступлению в НАТО. Ну вот — мораторий. Не для нас, вы для себя этот мораторий делаете"», — рассказал Путин.

Таким образом, отметил президент, на самом деле Вашингтон не делает никаких реальных шагов в сторону Москвы.

Ранее в феврале пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не будут оказывать давление на Украину и другие страны по поводу вступления в альянсы. По ее словам, у каждой страны есть право на суверенитет и территориальную целостность.