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Псаки ответила на вопрос о возможности вступления Украины в НАТО

Псаки заявила, что США не будут оказывать давление на Украину по поводу вступления в НАТО
Джен Псаки

Джен Псаки. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ответила на вопрос о возможности вступления Украины в НАТО. Она заявила об этом на брифинге, передает ТАСС.

По словам Псаки, США не будут оказывать давление на Украину и другие страны по поводу вступления в альянсы.

«Наша позиция заключается в том, что мы не собираемся оказывать давление на Украину или какую-либо другую страну с тем, чтобы они присоединялись или не присоединялись к [какому-либо] альянсу. У каждой страны есть право на суверенитет и территориальную целостность, это их выбор», — сказала пресс-секретарь.

Она добавила, что этот вопрос со стороны США не поднимался.

Ранее Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы получил запрос Украины о международной помощи на случай возможных крупномасштабных чрезвычайных ситуаций «разного характера».

14 февраля посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев рассматривает возможность отказа от включения в НАТО, чтобы избежать войны с Россией. В министерстве иностранных дел Украины позднее назвали слова посла вырванными из контекста.

Марина Совина
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