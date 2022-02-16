Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ответила на вопрос о возможности вступления Украины в НАТО. Она заявила об этом на брифинге, передает ТАСС.

По словам Псаки, США не будут оказывать давление на Украину и другие страны по поводу вступления в альянсы.

«Наша позиция заключается в том, что мы не собираемся оказывать давление на Украину или какую-либо другую страну с тем, чтобы они присоединялись или не присоединялись к [какому-либо] альянсу. У каждой страны есть право на суверенитет и территориальную целостность, это их выбор», — сказала пресс-секретарь.

Она добавила, что этот вопрос со стороны США не поднимался.

Ранее Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы получил запрос Украины о международной помощи на случай возможных крупномасштабных чрезвычайных ситуаций «разного характера».

14 февраля посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев рассматривает возможность отказа от включения в НАТО, чтобы избежать войны с Россией. В министерстве иностранных дел Украины позднее назвали слова посла вырванными из контекста.