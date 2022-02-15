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НАТО получила запрос Украины о международной помощи на случай ЧС

НАТО получила запрос Украины о международной помощи на случай ЧС «разного характера»

Фото: Inquam Photos / Reuters

Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы получил запрос Украины о международной помощи на случай возможных крупномасштабных чрезвычайных ситуаций «разного характера». Об этом сообщает пресс-служба НАТО, передает ТАСС.

В заявлении уточняется, что действия могут затронуть гражданское население Украины. Других подробностей запроса НАТО не приводит.

«Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины готовится к крупномасштабным чрезвычайным ситуациям различного характера, которые могут затронуть гражданское население», — сообщили в североатлантическом альянсе.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс испытывает оптимизм в связи с сигналами Москвы по Украине. При этом он подчеркнул, что НАТО пока не видит реальных признаков деэскалации напряженности вокруг Украины. По словам Столтенберга, страны-члены альянса готовы к проведению серии совместных с Москвой заседаний, посвященных теме Украины и контролю над вооружениями.

Марина Совина
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