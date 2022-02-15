В НАТО заявили об оптимизме из-за сигналов из России по Украине

Североатлантический альянс испытывает некоторый оптимизм в связи с сигналами, поступающими из России по продолжению дипломатического урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

При этом генсек подчеркнул, что НАТО пока не видит реальных признаков деэскалации напряженности вокруг Украины. По словам Столтенберга, страны-члены альянса готовы к проведению серии совместных с Москвой заседаний, посвященных теме Украины и контролю над вооружениями.

Генсек также рассказал, что министры обороны государств-членов НАТО 16-17 февраля обсудят с коллегами из Грузии и Украины ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе.

Ранее сообщалось, что в Российском совете по международным делам увидели надежду на продолжение переговорного процесса с НАТО по безопасности. При этом отмечалось, что Россия не может удовлетвориться ответами США и НАТО на свои предложения в условиях актуальной политической конъюнктуры.