В России увидели надежду на продолжение переговоров с НАТО по безопасности
В Российском совете по международным делам увидели надежду на продолжение переговорного процесса с НАТО. Вместе с тем генеральный директор РСМД Андрей Кортунов, комментируя в разговоре с «Лентой.ру» заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о диалоге по гарантиям безопасности с альянсом, отметил, что Россия в сложившихся условиях не может удовлетвориться ответами США и НАТО.
Лавров допустил продолжение переговоров между Россией и Западом
На официальной встрече с президентом России Владимиром Путиным Сергей Лавров заявил, что у России есть возможность договориться с Североатлантическим альянсом по вопросам гарантий безопасности в Европе. Глава МИД напомнил президенту, что российская сторона в диалоге с НАТО настаивает на недопустимости бесконечных разговоров по вопросам, которые требуют решения сейчас.
Но все-таки, будучи главой МИДа, я должен сказать, что шанс есть всегда (...) Все-таки наша последовательная разъяснительная работа и приверженность разъяснению нашей правоты и при готовности выслушать серьезные встречные аргументы, мне кажется, наши возможности далеко не исчерпаны
Кроме того министр иностранных дел России сообщил, что реакция Москвы на письменные ответы НАТО и ЕС уже сформулирована. По его словам, текст ответа занимает десять страниц.
В РСМД увидели надежду на продолжение диалога России и НАТО
«Альтернативна [переговорам] ー это хлопнуть дверью, и на этом закончится разговор. Если этого не сделано, то значит, наверно, [есть] надежда на то, что переговорный процесс будет продолжен, а это в свою очередь означает, что едва ли мы будем делать акцент на военно-технических средствах обеспечения своей безопасности»,ー заявил эксперт.
Однако он отметил, что Россия никак не может удовлетвориться ответами США и НАТО на предложения по гарантиям безопасности в условиях актуальной политической конъюнктуры. «Но если посмотреть, на что наши западные партнеры согласились, то, в общем-то, это не так мало. Если бы на это пошли, скажем, полгода назад, это бы считалось большой политической победой Российской Федерации», ー добавил Кортунов.