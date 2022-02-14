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В России увидели надежду на продолжение переговоров с НАТО по безопасности

Гендиректор РСМД Кортунов заявил, что Россия не может удовлетвориться ответами США и НАТО
Андрей Кортунов

Андрей Кортунов. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

В Российском совете по международным делам увидели надежду на продолжение переговорного процесса с НАТО. Вместе с тем генеральный директор РСМД Андрей Кортунов, комментируя в разговоре с «Лентой.ру» заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о диалоге по гарантиям безопасности с альянсом, отметил, что Россия в сложившихся условиях не может удовлетвориться ответами США и НАТО.

Лавров допустил продолжение переговоров между Россией и Западом

На официальной встрече с президентом России Владимиром Путиным Сергей Лавров заявил, что у России есть возможность договориться с Североатлантическим альянсом по вопросам гарантий безопасности в Европе. Глава МИД напомнил президенту, что российская сторона в диалоге с НАТО настаивает на недопустимости бесконечных разговоров по вопросам, которые требуют решения сейчас.

Но все-таки, будучи главой МИДа, я должен сказать, что шанс есть всегда (...) Все-таки наша последовательная разъяснительная работа и приверженность разъяснению нашей правоты и при готовности выслушать серьезные встречные аргументы, мне кажется, наши возможности далеко не исчерпаны

Сергей Лавровглава МИД РФ

Кроме того министр иностранных дел России сообщил, что реакция Москвы на письменные ответы НАТО и ЕС уже сформулирована. По его словам, текст ответа занимает десять страниц.

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В РСМД увидели надежду на продолжение диалога России и НАТО

«Альтернативна [переговорам] ー это хлопнуть дверью, и на этом закончится разговор. Если этого не сделано, то значит, наверно, [есть] надежда на то, что переговорный процесс будет продолжен, а это в свою очередь означает, что едва ли мы будем делать акцент на военно-технических средствах обеспечения своей безопасности»,ー заявил эксперт.

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Однако он отметил, что Россия никак не может удовлетвориться ответами США и НАТО на предложения по гарантиям безопасности в условиях актуальной политической конъюнктуры. «Но если посмотреть, на что наши западные партнеры согласились, то, в общем-то, это не так мало. Если бы на это пошли, скажем, полгода назад, это бы считалось большой политической победой Российской Федерации», ー добавил Кортунов.

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