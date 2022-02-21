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Во Франции допустили встречу Путина и Байдена на «нейтральной территории»

LCI: глава МИД Франции Бон допустил саммит Путина и Байдена на «нейтральной территории»

Фото: Saul Loeb / Reuters

Возможная встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом может быть организована на нейтральной территории. Такое развитие событий допустил глава МИД Франции Клеман Бон, передает LCI.

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Дипломат отметил, что решение по этому вопросу еще не принято. Он назвал будущий саммит возможностью для мирного урегулирования кризиса на Украине. «Если еще есть шанс избежать войны, найти дипломатическое политическое решение, этим шансом нужно воспользоваться», — подчеркнул Бон.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что на данный момент у Москвы нет конкретных планов относительно проведения саммита Россия — США, но между сторонами есть договоренность продолжать диалог. Он счел встречу лидеров возможной, если политики сочтут это целесообразным.

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Екатерина Андреева
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