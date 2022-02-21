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Названы дата и место похорон актера Бориса Невзорова

Народного артиста России Бориса Невзорова похоронят 24 февраля на Троекуровском кладбище
Борис Невзоров

Борис Невзоров. Фото: Александр Щербак / ТАСС

Названы дата и место похорон актера Бориса Невзорова, скончавшегося от последствий коронавируса. Об этом сообщает MK.RU.

Директор Малого театра Тамара Михайлова заявила, что народного артиста похоронят 24 февраля на Троекуровском кладбище. Церемония прощания с ним начнется в 11:00 и из-за COVID-19 она будет организована прямо на кладбище.

О смерти Невзорова стало известно 18 февраля. Он скончался на 73-м году жизни.

Борис Невзоров родился 18 января 1950 года в станице Староминская Краснодарского края. В 1968 году поступил в Высшее театральное училище имени Щепкина, где проучился два года. В 1975 году окончил Школу-студию МХАТ. С 2005 года являлся актером Малого театра. Преподавал в ГИТИСе.

Борис Невзоров известен по таким фильмам и сериалам, как «Дурак», «Русь изначальная», «Майор», «Марш Турецкого», «Каменская» и другим. В 2011 году ему было присвоено почетное звание «Народный артист Российской Федерации».

Марина Погосян
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