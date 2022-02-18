Умер народный артист России Борис Невзоров

Умер российский актер театра и кино Борис Невзоров. Об это сообщает ТАСС со ссылкой на Малый театр.

Народный артист России скончался на 73-м году жизни. Причиной смерти актера стали осложнения после перенесенного COVID-19. Ранее в пятницу, 18 февраля, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин заявил, что все спектакли с участием Невзорова отменены.

Борис Невзоров родился 18 января 1950 года в станице Староминская Краснодарского края. В 1968 году поступил в Высшее театральное училище имени Щепкина, где проучился два года. В 1975 году окончил Школу-студию МХАТ. С 2005 года — актер Малого театра. Преподавал в ГИТИСе.

Широкой публике Невзоров известен по таким фильмам и сериалам, как «Дурак», «Русь изначальная», «Майор», «Марш Турецкого», «Каменская» и другим. В 2011 году ему было присвоено почетное звание «Народный артист Российской Федерации».